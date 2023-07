غرق أجدابيا.. لا أضرار بشرية، والنائب العام يتحرك

أفاد عميد بلدية أجدابيا امبارك المنفي بتسجيل أضرار مادية في المدينة جراء انفجار أنبوب مياه النهر وغرق بعض الأحياء، مؤكدا عدم تسجيل أضرار بشرية.

وفي مداخلة مع الأحرار ذكر المنفي أن الفرق الفنية المشكلة تحاول سحب المياه وإزاحتها من مكان الانفجار للسيطرة عليه، لتنتقل بعدها في شفط المياه من أحياء المدينة.

وتابع المنفي أنه لم يجر حصر الأضرار في الأراضي الزراعية والمساكن إلى حد الآن، بسبب عدم تمكنهم من دخول هذه الأماكن قبل شفط المياه نهائيا.

وأضاف المنفي أنه عقب سحب المياه ستتضح صورة أسباب الانفجار، إن كانت طبيعية أو بسبب توصيلات غير شرعية، وكذلك تحديدة الفترة الزمنية التي ستستغرقها أعمال الصيانة.

وأشار المنفي إلى أنه إذا كان الانفجار في صمام الهواء فستستغرق أعمال الصيانة قرابة أسبوعين، وإذا كان الانفجار في الأنبوب فستستغرق الصيانة قرابة شهر.

وأوضح المنفي أن خط النهر يعد مصدر المياه الوحيدة لأهالي أجدابيا، وأنه لا يوجد مصدر مياه آخر، مضيفا أن آبار المدينة فيها مشاكل أخرى وبعضها غير صالح للاستخدام.

وتابع المنفي أن المناطق الممتدة من الزويتينة إلى سلوق انقطعت عنها المياه بشكل كامل منذ ليلة الخميس، موضحا أن المواطنين يضطرون لاستعمال الآبار حتى وإن كانت غير صالحة.

وقال المنفي إن حكومة الوحدة الوطنية لم تتواصل معهم إلى غاية الآن، ولم تقدم مساعدات، مشيرا إلى أنه شاهد رسالة رئيس الحكومة الموجهة للبلدية عبر وسائل الإعلام فقط.

ودعا المنفي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان إلى تعويض المتضررين في المدينة، وتوفير سيارات مياه للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر السيارة الواحدة وصل إلى 360 دينارا.

من جانبه، أعلن مكتب النائب العام فتح تحقيق في حادثة غرق بعض أحياء أجدابيا جراء الانفجار الذي حدث في أحد أنابيب منظومة النهر الصناعي.

وذكر مكتب النائب أن رئيس نيابة أجدابيا الابتدائية، تولّى التحقيق وشرع في تسجيل الأضرار المادية واتخاذ الإجراءات لمعرفة الأسباب والعوامل المؤدية إلى الواقعة.

وأعلن جهاز النهر الصناعي مد مدينة بنغازي بـ200 ألف متر مكعب من المياه المخزّنة، بعد توقف الإمداد المائي جراء واقعة الانفجار.

يذكر أن نحو مليون ونصف مليون شخص على الأقل سيعانون من انقطاع للمياه، جراء الانفجار الذي وقع أجدابيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + مكتب النائب العام

