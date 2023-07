مديرية أمن طرابلس تحرر 957 مخالفة مرورية خلال أيام العطلة

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الجمعة، عن تحرير957 مخالفة مرورية خلال أيام العطلة.

وقالت المديرية في بيان إن قوة أقسام المرور بقيادة “م ع 2 ” واصلت الحملة المرورية داخل العاصمة حيث أسفرت جهود القوة عن تحرير 957 مخالفة مرورية.

وتنوعت المخالفات ما بين ( 390) مخالفة انتهاء الفحص الفني (189) مخالفة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة، (161) بدون تأمين ( 149) انتهاء دمغة التجول، ( 68) مخالفة اختراق إشارة ضوئية حمراء.

