“الريجي” يناقش مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

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تابع مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم بالحكومة المنتهية مفتاح الدريجي ورشتي العمل ” انطلاق الحوارات المجتمعية لمناقشة مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية“، التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاِقتصادي والاِجتماعي في مَدِينتَي بنغازي والبيضاء يومي 16- 18يوليو.

وَناقشت الورشتان التي أُقيمتا بالتنسيق مع صندوق الضمان الاِجتماعي، وجامعة عمر المختار مضامين الاِستراتيجية الوطنية للحمايةالاِجتماعية، واستعراض مكوناتها الثلاثة (التأمِين الاِجتماعي والمساعدات الاِجتماعية وسوق العمل).