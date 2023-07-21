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“الريجي” يناقش مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

تابع مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم بالحكومة المنتهية مفتاح الدريجي ورشتي العملانطلاق الحوارات المجتمعية لمناقشة مضامين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاِقتصادي والاِجتماعي في مَدِينتَي بنغازي والبيضاء يومي 16- 18يوليو.

وَناقشت الورشتان التي أُقيمتا بالتنسيق مع صندوق الضمان الاِجتماعي، وجامعة عمر المختار مضامين الاِستراتيجية الوطنية للحمايةالاِجتماعية، واستعراض مكوناتها الثلاثة (التأمِين الاِجتماعي والمساعدات الاِجتماعية وسوق العمل).

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الوطن الليبية

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