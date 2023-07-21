المزوغي: أدعو الدبيبة إلى قبول الحكومة القادمة

قال المرشح الحكومة الليبية الثالثة، محمد المزوغي، إن هناك توافق وليس اتفاقاً بين المجلس مجلس الدولة ومجلس النواب، وهناك توافق على فكرة الحكومة القادمة، وبوادر هذا التوافق تتمثل في خروج خارطة طريق من المجلسين، تنص على الآلية وكيفية تشكيل الحكومة القادمة، وهذا ليس سراً، بل تم إعلانه من المجلسين، وجارٍ التثبت والتصديق عليها منهما لتصبح نافذة، ولكن أعتقد أن هناك توافقاً حول آلية أو هوية الشخصية التي ستقود هذه الحكومة للوصول إلى نتائج من ناحية، وهناك وصف وتوصيف له، وليس كاسم من ناحية أخرى.

أضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة لا تزال مقترحاً لم يولد على أرض الواقع، لذلك من غير الممكن تحميلها أعباء أو أشياء في علم الغيب، ولكن بشكل عام، رؤيتنا أن الحكومة سوف تعمل في كامل أرض الجغرافيا في ليبيا، وهذا أمر نكرره ومصرون عليه، ورؤيتنا يطول شرحها، ولكن بالإمكان إدارة الحكومة في العديد من المدن الليبية، فجميع المدن الليبية مؤهلة لإدارة الحكومة أو أن تزاول الحكومة فيها مهامها، لأسباب عدة، أهمها إطفاء حالة من السكينة على مواطنيها الذين شعروا بالتهميش في العديد من مناطق ليبيا، وكذلك للإشراف على مشروعها.

وتابع قائلًا أن رئيس الحكومة من المفروض أن ينتقل بين المدن الليبية، وذلك كمتابعة لمشاريع الحكومة، خصوصاً أن هذه الحكومة ستأتي في وقت غير اعتيادي وفي زمن غير اعتيادي، فالبلد تمر بأزمة كبيرة جدا، وهي تعتبر أشبه بحالة طوارئ، ويجب على الحكومة الاطمئنان على تنفيذ المشروعات، وأن تدار برأيي من مناطق عدة في ليبيا، وليس من مكان واحد.

واختتم “رسالتي إلى السيد الدبيبة وفريقه، أننا كلنا ليبيون ومعنيون بالحل، وأرى من الجيد أن يتعاون معاً، وأن يتقبل الحكومة القادمة إن وجدت على الأرض الليبية، ثم التوافق عليها من الأجسام والقوى الفاعلة، وفي النهاية كلنا خير وبركة، ونحن كلنا واحد. إن توفرت الظروف الملائمة لقيام حكومة جديدة، لن نكون في حالة تصادم ولا في حالة ارتقاب، هل يقبل أم لا يقبل بتسليم السلطة، فالقضية أكبر من أشخاص، هي أكبر من محمد المزوغي وأكبر من عبد الحميد الدبيبة، وأكبر من أخي أسامة حماد رئيس الحكومة في الشرق. القضية قضية وطن قد يضيع منا جميعاً. لذلك أنا أدعوهم إلى التعاون والتوافق الحقيقي، من أجل الأجيال القادمة وليبيا المستقبل”.