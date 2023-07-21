اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي: نعمل على إصلاح خط نقل المياه أجدابيا بنغازي

أفاد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي المكلف أحمد الديب، إن فرق التشغيل والصيانة تعمل الآن بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه أجدابيا بنغازي.

وأوضح الديب أن إدارة الجهاز شكّلت غرفة طوارئ منذ لحظة حدوث الانفجار بالخط، وعملت على تقليل ضخ المياه من حقول الآبار بالسرير وتازربو، وشفط وتصريف المياه من الخط، للوصول إلى مكان الانفجار بالأنبوب، وإرسال شاحنات لنقل أنابيب من مصنع السرير إلى مكان التسريب بأجدابيا لاستبدال الأنبوب المتضرر.

كما أكّد أنه جرى تغذية بنغازي عن طريق خزان عمر المختار الكبير، بتدفق 200 ألف متر مكعب، مؤكدا أن المياه تنساب الآن في الشبكة الداخلية للمدينة.