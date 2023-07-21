حماد يتابع جهود معالجة تبعات انفجار أحد خطوط النهر الصناعي

ليبيا- تفقد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد برفقة وزير الموارد المائية محمد دومة أوضاع مواطنين متضررين من انفجار أحد خطوط النهر الصناعي.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الجولة التفقدية شملت المنطقة الممتدة بين إجدابيا والزويتينة فيما اطلع حماد على سبب الانفجار المتمثل بالوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء.

ووفقا للفرق الفنية المعنية بالصاينة تم السيطرة على التسرب المائية بعد هدر نصف مليون متر مكعب من الماء وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا.