المنقوش تدين الاعتداء على المصحف في السويد

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع لاستمرار السلطات السويدية السماح لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

واعتبرت الخارجية أن إقدام المتطرفين على تدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في السويد، يمثل جريمة كراهية واستهدافا متعمدا لمشاعر المسلمين.

وأوضحت الخارجية أن حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبولة وتتنافى مع قيم الحوار واحترام المقدسات والثقافات.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى التصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال “المشينة”، والوقوف بشكل موحد ضد تنامي التيارات المتطرفة.

واستنكرت الخارجية اقتحام السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، معتبرة أنه يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وأنه يجب ضبط النفس.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد تأييدا لقرار الحكومة العراقية طرد السفيرة السويدية بعد سماح بلادها بالإساءة للمصحف.

وجاء قرار طرد السفيرة بعد ساعات من اقتحام متظاهرين عراقيين مقر السفارة السويدية في بغداد للمرة الثانية احتجاجا على سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف أمام سفارة بلادهم في ستوكهولم.

ودانت دول قطر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية ومصر وتركيا وإيران الاعتداء على المصحف الشريف واستنكرت تكرار السماح بهذه الأفعال في السويد.

المصدر: وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية + وكالات

