شركة الخليج العربي: السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي اليوم الجمعة، عن السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي بخط التدفق قطر (10) بوصة الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان إنه ورد صباح أمس الخميس بلاغ إلى مشرف وحدة السلامة والإطفاء ومشرف الأمن الصناعي بحقل البيضاء النفطي من قبل منسقة الصيانة ومنسقة العمليات بوقوع تسريبين.

وأضافت أنه تم على الفور إخراج طواقم الإطفاء لاتخاذ كافة إجراءات السلامة وتأمين الموقع للعمل على إصلاح هذا التسرب بعزل منطقة الحادثة بحضور ومتابعة مراقب الحقل و منسق الصيانة ومشرف السلامة ومشرف العمليات و مشرف الشؤون الفنية.

وتمكنت فرق الصيانة بعد عدة ساعات من العمل المتواصل بكل مهنية وحرفية من إصلاح التسريبات وتم إعادة فتح الصمامات من قبل منسقة العمليات وإرجاع الخط للعمل والتأكد من عدم وجود أي تسرب للاستمرار في عملية الضخ للحفاظ على معدلات الإنتاج.

وأشارت إلى أن هذا يأتي تنفيذا للتعليمات المباشرة والمستمرة من رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، بتسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة والمتاحة للسيطرة ومعالجة أي حادثة قد تقع في الحقول والمواقع النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط خاصة حوادث التسرب في خطوط الإنتاج النفطي المختلفة.

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