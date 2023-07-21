“الخليج العربي” تعلن السيطرة على تسريبين في حقل البيضاء النفطي

الوطن| رصد

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن تمكن فريق صيانة الأنابيب بالسيطرة على تسريبين نفطيين بالخط الرابط بين محطة الكتلة ومحطة الضخ الرئيسية بحقل البيضاء النفطي، وتم إعادة فتح الصمامات من قِبل منسقة العمليات وإرجاع الخط للعمل والتأكد من عدم وجود أي تسرب للاستمرار في عملية الضخ للحفاظ على معدلات الإنتاج.

جاء ذلك، تنفيذًا للتعليمات المباشرة والمستمرة من رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان بتسخير كافة الإمكانات والتجهيزات المتوفرة للسيطرة ومعالجة أي حادثة قد تقع في الحقول والمواقع النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط خاصة حوادث التسرب في خطوط الإنتاج النفطي المختلفة.