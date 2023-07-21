الديب: فرق التشغيل والصيانة تعمل بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه بإجدابيا

قال أحمد الديب، رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي المكلف، في حكومة عبدالحميد الدبيبة، إن فرق التشغيل والصيانة تعمل الآن بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه إجدابيا – بنغازي.

وأفاد الديب، في تصريح لـ«منصة حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، بأن إدارة الجهاز شكّلت غرفة طوارئ منذ لحظة حدوث الانفجار بالخط، وعملت على تقليل ضخ المياه من حقول الآبار بالسرير وتازربو، وشفط وتصريف المياه من الخط، للوصول إلى مكان الانفجار بالأنبوب، وإرسال شاحنات لنقل أنابيب من مصنع السرير إلى مكان التسريب بإجدابيا لاستبدال الأنبوب المتضرر.

وزعم الديب، أنه جرى تغذية بنغازي عن طريق خزان عمر المختار الكبير، بتدفق 200 ألف متر مكعب، مؤكدا أن المياه تنساب الآن في الشبكة الداخلية للمدينة.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، عن تشكيل لجنة أزمة ببلدية إجدابيا لسرعة الانتهاء من خط النهر الصناعي المعطوب.

وعقد حماد، اجتماعا برئيس لجنة الأزمة في المدينة على خلفية انهيار أحد وصلات المياه الرئيسية لمشروع النهر الصناعي، بعد تفقد المناطق المتضررة.

وأعطى حماد الأذن بحلحلة كافة العراقيل لصيانة الخط المنهار.