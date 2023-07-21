باتيلي يعرب عن امتنانه للاتحاد الأفريقي وللفريق رفيع المستوى المعني بليبيا لتوليهما ملف المصالحة

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أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، عن امتنانه للاتحاد الأفريقي وللفريق رفيع المستوى المعني بليبيا لتوليهما ملف المصالحة الوطنية.

وقال باتيلي في كلمة متلفزة :”تؤيد الأمم المتحدة تأييدًا كاملًا جميع المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه، وستقدم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الدائم وإعادة الإعمار في ليبيا”.

وتابع المبعوث الأممي :”المهمة صعبة وتتطلب الكثير من الصبر لكن الاتحاد الأفريقي الغني بالخبرات الغنية والمتنوعة لشعوب القارة في مجال عمليات المصالحة سيكون قادرًا على تزويد الليبيين بالوسائل المنهجية اللازمة أداءً لواجب التضامن الأخو”.

وأضاف باتيلي :”إلى الوفود الليبية المجتمعة أود أن ادعوكم للانخراط بحزم في مبادرة الخلاص الوطني هذه”.

وواصل في كلمته :”مواطني ليبيا سواء كنتم في برقة أو فزان أو طرابلس أنتم أبناء نفس هذه الأرض ومواطنون فيها يقع على عاتقكم واجب تاريخي يتمثل في تضميد الجراح الجسدية والمعنوية التي سببها أكثر من عشر سنوات من الصراع”.

وذكر المبعوث الأممي :”الأمر متروك لكم لإعادة بناء وطنكم الأم معًا ولديكم إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة للوصول إلى هذا الهدف، وهذا واجبكم، وعليكم أن ترتقوا إلى مستوى التحدي”.

وحث باتيلي، الليبيين على تنظيم انتخابات شفافة وشاملة، مؤكدًا أن الانتخابات هي شرط لإعادة توحيد ليبيا.

وتابع المعبوث الأممي :”تتوقع أفريقيا والعالم أجمع من خلال وحدتكم عرب وأمازيغ طوارق وتبو أن تساعدوا هذا البلد على النهوض مرة أخرى لتأكيد مكانته كلاعب رئيسي في هذا الفضاء الشاسع بين الساحب والصحراء والبحر الأبيض المتوسط”.