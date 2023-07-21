الذويب: ملف المصالحة الوطنية مهم خاصة في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا

ليبيا – شارك وفد من مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خليفة الذويب رئيس لجنة المصالحة بالمجلس” في مؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في الكونغو برازافيل.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد مشاركة حماد بريكاو نائب رئيس اللجنة والعضو فيها عثمان مذكور في أعمال المؤتمر في وقت أشار فيه الذويب إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع والاتفاق على عقد جميع اجتماعات اللجنة القادمة في ليبيا.

ووفقا للبيان شدد الوفد على أهمية ملف المصالحة الوطنية خاصة في هذا التوقيت الذي تمر به ليبيا فتحقيق أي تقدم فيه يساعد بالتعجيل بإجراء الاستحقاق الانتخابي.