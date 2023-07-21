حماد يتابع عمليات الصيانة وإصلاح الأضرار الناجمة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي المعطوب

اطلع رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان- رئيس غرفة الطوارئ إجدابيا- أسامة حماد، اليوم الجمعة، على أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار عمليات سحب المياه من المنطقة المتضررة.

وأصدر حماد، تعليماته بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة وأسباب حدوث الانفجار والتعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية.

كما عبر رئيس الوزراء، عن ثقته في قدرة الجهات المعنية عبر تظافر الجهود من أجل مواجهة الأزمة الراهنة، وتسخير كافة إمكانيات الحكومة لحل الأزمة، مؤكدا تواجده بشكل مستمر على الأرض حتى عودة ضخ المياه بمستوياتها السابقة.