بوراس: مجلس النواب سيعقد الإثنين المقبل جلسة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من عقيلة والمشري

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، إن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري.

بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أكدت وجود خلاف الآن داخل مجلس النواب على القرارات التي أصدرها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة في عطلة عيد الأضحى الماضي.

ونوهت إلى أنه بسبب هذه القرارات جرى تأجيل جلسة التصويت على خارطة الطريق التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي.

بوراس توقعت أن يتجدد الخلاف في جلسة الأسبوع المقبل بشأن هذه القرارات، إن لم يتنازل أحد الطرفين بخصوص جلسة عطلة العيد التي اتخذ فيها دومة قرارات دون علم النواب.