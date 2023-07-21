الرئيس التركي: سأزور ليبيا قريباً ضمن جولة بدول شمال أفريقيا

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بإنه سيزور ليبيا قريباً، مشيراً إلى أن الزيارة ربما تأتي ضمن جولة سيقوم بها لبعض دول شمال أفريقيا.

وقال أردوغان في تصريحات لوكالة الأنباء التركية “الأناضول” على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص: “تطوير علاقاتنا مع مصر سيعزز من طاقاتنا الاقتصادية، وسأقوم بزيارة ليبيا، وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا”.

وأضاف: “سنعقد لقاءنا الأول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية – الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنه لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء أخيرا. وقال: «في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي دول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر (رفع العلاقات الدبلوماسية) جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة».

ولفت إلى أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكداً أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية.

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وكانت تركيا ومصر، أعلنتا في بيان مشترك أوائل يوليو الجاري،، رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح أنقرة صالح موطلو شن، سفيراً لها لدى القاهرة، وترشيح مصر عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة.