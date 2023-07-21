ليبيا الان

«أردوغان»: سأزور ليبيا قريبا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر يوليو الجاري، وأنّه سيزور ليبيا قريبا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية.

وأوضح أردوغان: «سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية».

واشار أردوغان إلى أنّ تطوير علاقات بلاده مع مع مصر ستعزز من طاقاتها الاقتصادية، وأنّه سيقوم بزيارة إلى ليبيا وربما تكون جولة تشمل بعض دول شمال إفريقيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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