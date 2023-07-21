خارجية الوحدة الوطنية تجدد رفضها سماح السلطات السويدية تدنيس نسخ من المصحف

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جددت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، رفضها القاطع لاستمرار سماح السلطات السويدية لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن إقدام أحد المتطرفين على إهانة وتدنيس نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، يُمثل جريمة كراهية واستهداف مسيء ومتعمد لمشاعر المسلمين حول العالم”.

وأوضحت الخارجية أن حماية السلطات السويدية لمثل هذه الأفعال غير مقبول ويتنافى مع قيم الحوار واحترام المقدسات والثقافات.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للتصدي والوقوف بحزم ضد هذه الأفعال المشينة، وأن نقف موحدين في مواجهة تنامي التيارات المتطرفة التي تهدد التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات وتماسك المجتمعات.