دخل في غيبوبة.. مصطفى بكري يكشف تطورات الحالة الصحية لـ هانيبال القذافي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تطورات الحالة الصحية لـ هانيبال القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “مازالت لحالة الصحية لهانيبال القذافي تتدهور وتزداد سوءا ومازالت السلطات اللبنانية تصم آذانها عن كل النداءات الإقليمية والدولية التي تطالب بالإفراج عنه”.

وأضاف: “السلطات الصحية اللبنانية قامت بنقله إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بعد إضرابه عن الطعام منذ عدة أسابيع احتجاجا على احتجازه منذ عام 2015 بدون محاكمة”.

وأشار: “وزيرة العدل في حكومة الوحدة الليبية أكدت أن الحالة الصحية لهانيبال القذافي أصبحت حرجة جدا وهو بين الحياة والموت وأن أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام لاستمرار حبسه”.

وناشد الإعلامي مصطفى بكري السلطات اللبنانية والعالم لانقاذ هانيبال القذافي هذا الشاب البرئ الذي لم يرتكب جريمة ولم تكن له علاقة بقضية الإمام موسى الصدر لا من قريب أو من بعيد.، مطالبا المنظمات الدولية بالتدخل للإفراج عن هانيبال القذافي. – الاسبوع