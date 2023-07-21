المنفي في روما الأحد لعلاج الأنشطة الإجرامية لمهربي البشر

تستضيف العاصمة الإيطالية روما الأحد المقبل المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي ينظم بمبادرة من رئيسة الوزراء الإيطالية “جيورجيا ميلوني” بحضور قادة عرب وأوروبيين بهدف إعادة ملف الهجرة غير القانونية إلى جدول الأعمال وإطلاق “خطة ماتي” في إفريقيا بشكل رسمي.

ورجحت مصادر لوكالة نوفا مشاركة قادة دول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط؛ حيث من المتوقع حضور رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ممثلا عن ليبيا، إضافة إلى الرئيس التونسي “قيس سعيد” ورئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” فضلا عن ممثلين عن حكومات الجزائر والمغرب ولبنان وتركيا ومالطا وإسبانيا واليونان وقبرص ودول الخليج العربي.

كما يتوقع أيضا مشاركة رئيس المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” ورئيس المجلس الأوروبي “تشارلز ميشيل” وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشارت وكالة نوفا إلى أن هذا الحدث هو ثمرة جهود استمرت ثلاثة أشهر، يهدف إلى إطلاق عملية دولية لتنفيذ تدابير ملموسة لنمو وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة وإفريقيا؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للتدفقات غير القانونية للمهاجرين والقضاء على النشاط الإجرامي للمتاجرين بالبشر.