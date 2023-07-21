| دعوات حقوقية لإغاثة مهاجرين عالقين على الحدود بين ليبيا وتونس

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2023/07/21 على الساعة 23:31

: دعت “جمعية الهلال الأحمر الليبي” ومنظمات حقوقية في البلاد إلى سرعة إغاثة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود مع تونس، في وقت ضبط فيه حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 12 مهاجراً سودانياً، وسلَّمهم إلى “جهاز مكافحة الهجرة” بطبرق.

ووجهت جمعية الهلال الأحمر الليبي ما سمَّته بـ”نداء إنساني عاجل”، لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية، وقالت إن عشرات المهاجرين هناك “يعانون وضعاً إنسانياً حرِجاً، فهم يعيشون في ظروف قاسية، ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة”، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، منتصف الأسبوع الماضي، أنها “نفذت خطة لتأمين وحماية الحدود الليبية التونسية، وفقاً لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود”. وأوضحت أن جهاز الأمن بقاطع (العسة) الأمني الحدودي “سيّر دوريات أمنية صحراوية مجهزة، وبدأ بمنع المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس من دخول الأراضي الليبية”.

واعترضت دورية عسكرية ليبية مركبة كانت تحمل على متنها مهاجرين غير نظاميين قالوا إن السلطات التونسية دفعتهم إلى الحدود الليبية عبر الصحراء، لكن الدورية أجبرتهم على العودة من حيث أتوا. غير أن منظمات حقوقية ليبية دعت إلى سرعة إنقاذ المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين، “قبل أن تقع كارثة إنسانية”.

وأمام بقاء عشرات من المهاجرين الأفارقة عالقين على الحدود بين البلدين، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، أطلقت “جمعية الهلال الأحمر الليبي”، نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة الـ”يونيسيف”، ضمن مشروع “الاستجابة الطارئة”، وتعاونت في ذلك مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة، من خلال فِرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

وقالت الجمعية: “بالإضافة إلى عملنا مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا؛ فلنتكاتف جميعاً لمساعدة هؤلاء المهاجرين الذين يحتاجون إلى مساندتنا في هذه الظروف الصعبة”.

وكان أفراد من حرس الحدود الليبي بالمنطقة الغربية قد أعلن إنقاذ عشرات المهاجرين، بعدما أبعدتهم السلطات التونسية إلى مناطق حدودية ليبية، وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت الإجراءات كافة “حتى لا تحدث أي خروقات أمنية”، مضيفة: “لقد جرى إنشاء تمركزات أمنية فجائية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من (رأس جدير) إلى (وازن)”.

في سياق قريب، تحدَّث طارق لملوم، رئيس “منظمة بلادي لحقوق الإنسان”، عن تمكن 50 مهاجراً ليبياً، بينهم عائلات، من الوصول إلى إيطاليا عبر البحر، منذ مطلع عام 2023، بحسب “الشرق الأوسط”.