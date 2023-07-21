النيابة العامة تعلن فتح تحقيق في غرق بعض أحياء مدينة إجدابيا

ليبيا – أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في غرق بعض أحياء مدينة إجدابيا جراء تلف أحد أنابيب منظومة مشروع النهر الصناعي.

رئيس نيابة إجدابيا الابتدائية، تولى مباشرة إجراءات تحقيق واقعة غرق بعض أحياء المدينة نتيجة ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من مسار النهر دون ظهور أسباب متقدمة على الحدث.

وبحسب مكتب إعلام النائب العام استهل التقصِّي بالانتقال إلى محل الواقعة لمناظرة الآثار المترتبة ثم شرع في تسجيل الأضرار المادية، واتخذ الإجراءات الممهدة لاستجلاء الأسباب والعوامل المؤدية إلى الواقعة حتى تتحدد المسؤولية بمساعدة أهل الاختصاص.