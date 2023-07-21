الهلال الأحمر الليبي يصدر نداءا عاجلا بشأن المهاجرين على الحدود “التونسية الليبية”

أصدر الهلال الأحمر الليبي نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية

وقال بلاغ للهلال تم نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن المهاجرين يعانون على الحدود الليبية التونسية من وضع إنساني حرج، ويعيشون في ظروف قاسية ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء ولمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة.

وأطلقت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة من خلال فرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

كما دعا إلى تكاتف الجميع لمساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساندة في هذه الظروف الصعبة.