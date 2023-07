مرضى النخاع العظمي.. رحلة علاج في مصر تنتهي بالوفاة

يثقل ملف مرضى “زراعة النخاع العظمي”، كاهل العائلات الليبية التي لديها أبناء مصابون بهذا المرض، حيث لا يتوفر العلاج داخل البلاد إلى جانب ارتفاع ثمنه.

ورغم تدخل الدولة عبر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع مصر لعلاج الحالات المصابة بهذا المرض، إلا أن هذا الملف أخذ منحى مأساويا بوفاة عدد من الأطفال أثناء رحلة العلاج في مصر.

“الإهمال الطبي”

ويقول رئيس المنظمة الوطنية للتبرع بالأعضاء محمود أبودبوس إن أكثر من 8 أطفال توفوا داخل مستشفى “وادي النيل”، مشيرا إلى أن سبب الوفيات هو الإهمال الطبي.

وأوضح أبودبوس للأحرار أن الإهمال داخل المستشفى ظاهر للعيان، مشيرا إلى عدم متابعة الملحقية الصحية بالقاهرة لهؤلاء المرضى، إلى جانب المعاملة السيئة التي يتعرض لها المرضى وعائلاتهم.

وأشار أبودبوس إلى إصابة عدد من المرضى بفيروس “سي”، رغم خلوهم من هذا المرض عند وصولهم إلى مصر وأن هذا مؤشر خطير حول وضع الأطفال هناك.

“معاملة غير إنسانية”

وقال جد إحدى الأطفال ضحايا عملية النخاع “فرج المشيطي” إن حفيدته التي تبلغ 10 سنوات توفيت وهي تحت العلاج في مستشفى “وادي النيل”، مشيرا إلى أن التحاليل التي طلبت منهم لم تتوفر بالمستشفى.

وأوضح المشيطي للأحرار أن حفيدته حدث لها نزيف حاد وكانت تعاني من التهاب قوي استمر عدة أيام، مشيرا إلى أنه كان في جسدها آثار أشبه بالحرق في مكان تركيب الجهاز المخصص لزراعة النخاع.

وتابع المشيطي أنه قام بتصوير جثمان حفيدته والآثار على جسدها، مشيرا إلى أن 5 عناصر أمنية أخذوا منه هاتفه بالقوة وقاموا بمسح الصور، قائلا إن ما يتعرض له المرضى هو معاملة غير إنسانية.

“دعوة النائب العام للتحرك”

وبالعودة إلى رئيس المنظمة الوطنية للتبرع بالأعضاء محمود أبودبوس، ذكر أن أهالي الضحايا قدموا شكاوى إلى مكتب النائب العام، ضد الإهمال في حق المرضى.

وتابع أبودبوس أن هناك مستشفيات جيدة في مصر تعالج مرض النخاع العظمي، متسائلا لماذا التعاقد مع مستشفى “وادي النيل”، موضحا أن المستشفى لن يعترف بأخطائه.

” أخطاء طبيعية غير متعمدة”

وذكر رئيس الشؤون الطبية بالمكتب الصحي بمصر محمد فوزي أن الحالات التي توفيت كانت نسبة نجاحها 50%، مشيرا إلى أن أهالي الضحايا قاموا بتوقيع إقرار بهذا قبل العملية.

وأوضح فوزي للأحرار أن المكتب يتعامل مع جميع الشكاوى الواردة من الأهالي، مؤكدا أنه لا توجد أخطاء طبية متعمدة من مستشفى “وادي النيل” وهو يعتبر أكبر متخصص لعلاج هذه الأمراض.

وتابع فوزي أن المكتب الصحي لم يختر مستشفى “وادي النيل” كوجهة لعلاج المرضى، مشيرا إلى وجود لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء هي من اختارت المستشفى.

“ليبيا غير جاهزة للعلاج”

وأشار دكتور أمراض الدم بمستشفى طرابلس المركزي عبداللطيف خماج إلى وجود مراكز مخصصة لعلاج أمراض الدم والأورام في بنغازي وصبراتة ومصراتة وطرابلس، موضحا أنها غير جاهزة لعلاج وزراعة “النخاع العظمي”.

وشدد خماج للأحرار على ضرورة توفير الأجهزة اللازمة والإمكانيات والطواقم الطبية المدربة، لبدء هذه المراكز في علاج وزراعة “النخاع العظمي”.

وتابع خماج أن نسبة جهوزية هذه المراكز يبلغ 30%، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك نسبة أمان عالية، فهذه المسألة ليست متعلقة بالمريض فقط وإنما بالمتبرعين أيضا.

ويعد هذا الملف أحد الملفات الصحية التي أثارت الرأي العام المحلي، حيث تنتشر بين الفترة والأخرى فيديوهات لذوي الحالات تناشد السلطات المختصة والحكومة علاج أطفالهم.

