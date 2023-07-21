الهلال الأحمر الليبي يدعو لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية

وجه الهلال الأحمر الليبي نداء إنساني عاجل لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية، مشيراً إلى أنهم يعانون من وضع إنساني حرج، ويعيشون في ظروف قاسية ويحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء.

وأطلقت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي نداءً للإغاثة الإنسانية الشاملة والموحدة، بالشراكة مع منظمة اليونيسيف ضمن مشروع ” الاستجابة الطارئة ” وتعاونت مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات إنسانية طارئة من خلال فرق الهلال الأحمر في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس.

بالإضافة إلي عمل الهلال الأحمر الليبي مع الشركاء الأساسيين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا.

كما دعا إلى تكاتف الجميع لمساعدة هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساندتهم في هذه الظروف الصعبة.

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