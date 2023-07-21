الساعدي: بنغازي تأثرت بانخفاض منسوب المياه.. وتم إمدادها من هيئة استثمار النهر الصناعي

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، أنه منذ يوم أمس نقوم بسحب المياه من المناطق المحيطة بالأنبوب وذلك من أجل البدء في أعمال الصيانة.

وأضاف “الساعدي” في تصريحات صحفية قائلا: لا تستطيع الآليات الثقيلة العمل على أرضية مشبعة بالمياه؛ لذلك سيتم ردمها للبدء في عمليات الحفر..

وأشار إلى أن، أعمال الصيانة تستغرق من 3 أسابيع إلى شهر، مضيفا أن بنغازي تأثرت بانخفاض منسوب إمدادات المياه، وقد تم إمدادها من هيئة استثمار مياه النهر الصناعي.

كما أكد أن، مناطق قمينس وسلوق لديهم آبار قد تكون كافية خلال هذه الفترة

وأوضح أنه، في مدينة أجدابيا تم إمداد الجهات العامة بالمياه كالمستشفيات عن طريق الصهاريج كحل مؤقت..