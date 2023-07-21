إطلاق خدمة إصدار وثائق السفر والهوية لمنتسبي الهيئات القضائية بمكتب النائب العام

الوطن| رصد

أعلنت هيئة النيابة العامة بدء توفير خدمة إصدار وثائق السفر والهُوية لصالح منسوبي الهيئات القضائية من مواقع تُقرب هذه الخدمة من أماكن العمل.

جاء ذلك، في إطار تحسين الأداء الوظيفي وتلبية مقتضيات استقلال القضاء، ومساعدة وسائل مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات لمنتسبيها؛حفاظاً على أوقات ممارسة مهمات الولاية.

وأشار مكتب النائب العام عبّر صفحته الرسمية على “فيسبوك” إنه أصبح بإمكان منسوبي الهيئات القضائية التوجه إلى مقر قسم الجوازات والجنسية بمكتب النائب العام وتقديم طلب الحصول على المستخرج كمرحلة أولى.

وذكر المكتب إنه من المُقرر افتتاح مكتبين للجوازات والجنسية في نطاق اختصاص محكمتي استئناف : بنغازي وسبها كمرحلة ثانية، تليها تصميم تطبيقات ذكية في المستقبل القريب تضمن إدارة مواعيد الحصول على الخدمات عن بعد.