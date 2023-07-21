الناطق باسم جهاز المخابرات: سنحيل للقضاء من يثبت تورطه في وفاة “مهند كازوز”

قال الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات الليبية علي السايح إن التحقيقات جارية في وفاة الشاب مهند عبد الكريم كازوز وإذا ثبت تورط أي شخص في وفاته سيحال إلى القضاء ويعاقب.

وأضاف السايح في تصريح لقناة “تلفزيون المسار”: قدمنا واجب العزاء لعائلة الفقيد وبعض المعونات العينية بتوجيهات من رئيس جهاز المخابرات وسيتم منحه رتبة ملازم أول ومرتبا شهريا وتسمى دفعة التدريب باسمه.

وكان كازوز توفي يوم الأحد الماضي داخل إدارة التدريب بجهاز المخابرات في مدينة مصراتة، فيما انتشرت أنباء عن تعرضه للضرب المبرح حتى القتل.