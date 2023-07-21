ليبيا… قبة حرارية ساخنة هذا الاسبوع والحرارة فوق معدلاتها – صور

توقع خبراء الأرصاد في تقارير عن حالة الطقس أن درجات الحراراة ستكون أكثر إرتفاعاً خلال الأيام القادمة على أغلب مناطق ليبيا نتيجة كتلة هوائية ساخنة بطيئة جدا في حركتها ما يجعلها تبقى لفترة طويلة.

وبحسب تقارير عن الطقس، ترتفع الحرارة في أغلب مناطق ليبيا نتيجة لقبة حرارية قد تؤثر لإسبوع على الأقل مع درجات حرارة فوق معدلاتها.

طقس السبت

وفقا للتقارير تصبح الحرارة اعلى من معدلاتها الشهرية ويسود طقس حار نسبياً في عموم البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على المناطق الشرقية ما بين 32-41 وعلى المناطق الغربية مابين 33-43، وعلى مناطق الجنوب مابين 36-41، مع بقاء الرطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية والدواخل القريبة من الساحل.

والـرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الغربية، وشمالية غربية نشطة على السواحل الشرقية وتكون جنوبية شرقية على الدواخل الغربية، تنشط احياناً على المناطق الصحراوية وترتفع الرطوبة على اغلب المدن الساحلية وخاصة الممتدة من مصراتة حتى إمساعد.