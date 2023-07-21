“حماد” يفتتح قسم العناية القلبية بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف

الوطن| رصد

‏افتتح رئيس الوزراء في الحكومة الليبية أسامة حماد، مساء اليوم الخميس، قسم عناية القلب بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف بمدينة أجدابيا بحضور اللواء 166 مجحفل ومدير عام المستشفى فتحي الحرنة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب والوحدات بالمستشفى.

وقام الحاضرون بجولة تفقدية داخل الأقسام العلاجية الايوائية بالمستشفى، واستمع حماد إلى شرحٍ وافٍ من قِبل الأطباء والمشرفين على قسم عناية القلب بالمستشفى.

وأثنى رئيس الوزراء على مجهودات كافة العاملين بالمستشفى من إدارة وأطباء وتمريض؛ على تفانيهم في أداء واجبهم تُجاه مدينتهم وكافة المترددين على هذا المرفق الصحي الحيّوي والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات للمواطنين.

مؤكدًا أن الحكومة الليبية لن تدخر جهدًا في دعم المستشفيات بكامل ربوع الوطن عامة ومستشفى المقريف خاصة.

والجدير بالذكر أنه تم تجهيز قسم عناية القلب بالمستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية طيلة الفترة الماضية بدعم مباشر من قِبل القيادةالعامة للقوات المسلحة الليبية المتمثلة في اللواء 166 مجحفل والحكومة الليبية.