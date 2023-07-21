هاتفيا.. “الدبيبة” يبحث مع وزير خارجية تركيا الإساءة للقرآن الكريم بالسويد

بحث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” عبر اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” تجدد الإساءة للقرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالسويد الخميس الماضي.

ووفق بيان صادر عن الخارجية التركية، فإن هذا الاتصال جاء ضمن اتصالات هاتفية منفصلة لوزير الخارجية التركي مع عدد من المسؤولين العرب بمن فيهم نظراؤه العراقي “فؤاد حسين” والسعودي “فيصل بن فرحان” والمصري “سامح شكري”.

كما أوضح البيان أن “فيدان” ناقش خلال الاتصالات ضرورة تحرك منظمة التعاون الإسلامي والتدابير المشتركة الممكن اتخاذها جراء معاداة الإسلام وجرائم الكراهية المتزايدة ضد الإسلام في أوروبا. واتفقوا على عقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي..