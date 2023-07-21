شقيق الحاجة برنية: يجب تدخل أمير مكة للمساعدة في البحث عنها

طالب حسن الثابت شقيق الحاجة “برنية الثابت” المفقودة خلال أدائها مناسك الحج، أمير منطقة مكة للتدخل والمساعدة في الكشف عن مصيرها.

وقال الثابت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، إنه بعد تدخل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة السعودية وتسفير شخصين وهما ابن الحاجة وابن أخيها من مطار امعيتيقة لمتابعة إجراءات البحث عنها.

وأضاف: “تواصلنا معهم عن طريق القنصل، ولكن قالوا إن الكاميرات في الحرم تفتح بأمر من وزير الداخلية، لكن الأسبوع الماضي مدير أمن الحرم المكي فتحوا كاميرا واحدة التي وصلت من الدور الـ 20 للسلم الذي يدخل للحرم المكي، وهنا توقفت الكاميرا ولم يعطونا أي معلومات أخرى، ومرات نقول إنها لم تدخل الحرم أو للكعبة الشريفة”.

وأكد الثبت على الحاجة لفتح الكاميرات للمساعدة في البحث عن “برنية”، مطالبا بتدخل أمير منطقة مكة في الموضوع للكشف عن مصير شقيقته لأولادها الذين ينتظرونها بحرقة وألم وضيق وليطمئنوا أنها ممكن موجودة في الحرم أو استلمتها عائلة.