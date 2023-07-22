اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية تصدر بيانها الختامي من الكونغو

الوطن|رصد بينت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في بيانها الختامي من الكونغو أن المصالحة الوطنية الشاملة سيتم إنجازها بمشاركات كل مكونات الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء.

وأوضح البيان أن مهمة اللجنة التحضيرية هي التحضير لوضع خارطة طريق لتحقيق هذا المشروع والإعداد لعقد مؤتمر جامع الذي سيتم فيه الإعلان عن المُنجز في ملف المصالحة الوطنية بما يُحقق الأمن والسلم الاجتماعي والعدالة والنمو والازدهار.

وأشار البيان أن هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أعضاء عن الأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية 5+5 ستعقد اجتماعاتها بإشراف المجلس الرئاسي وبرعاية كريمة من مفوضية الاتحاد الأفريقي.