“الولدة” يُحذرّ من استمرار أعمال البناء حول قوس “ماركوس أوريليوس” بطرابلس

حذر رئيس لجنة استرجاع الآثار المهربة مندوب ليبيا السابق لدى منظمة الثقافة والعلوم «يونسكو» “حافظ الولدة” أمس الجمعة من تعديات يتعرض لها المعلم الأثري “قوس ماركوس أوريليوس” بالعاصمة طرابلس.

وكتب “الولدة” في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن قوس ماركوس يتعرض الآن إلى ظروف خارجية مثل استعمال الآلات الثقيلة حيث إن المسؤولين لم يقوموا بتغليف القوس ولوحات المنحوتات الرخامية لحمايته من الأعمال الإنشائية الجارية، إضافة إلى ظروف داخلية مثل نزول ملحوظ في أساساته التي يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمات المعمارية الأصلية، وإضعاف السلامة الهيكلية للمعلم.

وتابع.. “ما يجري الآن حول القوس هو تعد على حرمته دون دراسات؛ إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر لا رجعة فيه للقيمة التاريخية والثقافية لهذه الآثار”.

وأشار “الولدة” إلى أهمية المنطقة العازلة كعنصر أساسي لحماية هذا الأثر من التهديدات المحتملة مثل التعدي والتخريب والبناء العشوائي، قائلا: “إنها بمثابة طبقة حماية إضافية للموقع التاريخي فمن خلال هذه المنطقة المحيطة بالقوس، نضمن الحفاظ على الموقع وطول عمره”.

كما أعرب “الولدة” عن أسفه لعدم استجابة جهاز إدارة المدينة القديمة وجهاز تطوير مدينة طرابلس ومصلحة الآثار لردود الفعل والنقد والاقتراحات والمخاوف التي أثارها مختلف أصحاب المصلحة حول هذا المعلم التاريخي.