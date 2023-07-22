“الساعدي”: مليون ونصف ليبي سيتضررون من توقف المياه نتيجة الانفجار

الوطن|متابعات صرح مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” أن مليون ونصف ليبي سيتضررون من توقف المياه نتيجة الانفجار الذي سيؤدي إلى توقف المياه عن المناطق الواقعة بين أجدابيا و وبنغازي إلى قرابة أسبوع.

وأكد على مواصلة أعمال سحب المياه حول الأنبوب المتضرر حتى يمكن إجراء أعمال الكشف وتقييم الضرر كما جرى توفير أكثر من 10 آلات غرف (كاشيك) وأكثر من 25 صهريج نقل مياه.