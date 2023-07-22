بوراص: النواب سيعقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من عقيلة والمشري

وبينت أبو راص أنه بسبب هذه القرارات جرى تأجيل جلسة التصويت على خارطة الطريق التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي و من المُتوقع أن يتجدد الخلاف في جلسة الأسبوع المقبل بشأن هذه القرارات، إن لم يتنازل أحد الطرفين موضحةً أن دومة اتخذ القرارات في جلسة عطلة عيد الأضحى دون علم النواب.