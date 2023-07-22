بوراص: النواب سيعقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من عقيلة والمشري

الوطن| متابعات
قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص أن مجلس النواب سيعقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من
رئيس البرلمان “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” وأن هناك خلاف الآن داخل النواب بشأن القرارات التي أصدرها دومة في عطلة عيد الأضحى الماضي.
وبينت أبو راص أنه بسبب هذه القرارات جرى تأجيل جلسة التصويت على خارطة الطريق التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي و من المُتوقع أن يتجدد الخلاف في جلسة الأسبوع المقبل بشأن هذه القرارات، إن لم يتنازل أحد الطرفين موضحةً أن دومة اتخذ القرارات في جلسة عطلة عيد الأضحى دون علم النواب.
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