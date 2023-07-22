مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يُغلق مخبزا في يفرن

العنوان-طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قفل مخبز في يفرن وإعطاء إنذار لآخر نظرا لعدم مطابقتهما الاشتراطات الصحية.

وأشار المركز في بيان إلى أن مفتشي مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب يفرن أجروا زيارة ميدانية استهدفت المخابز بالمدينة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

ونوه مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية إلى أن أعضاء الحرس البلدي اتخذوا الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة، كما جرى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.