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مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يُغلق مخبزا في يفرن

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قفل مخبز في يفرن وإعطاء إنذار لآخر نظرا لعدم مطابقتهما الاشتراطات الصحية.

وأشار المركز في بيان إلى أن مفتشي مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب يفرن أجروا زيارة ميدانية استهدفت المخابز بالمدينة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

ونوه مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية إلى أن أعضاء الحرس البلدي اتخذوا الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة، كما جرى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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