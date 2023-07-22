البركي: الوفد الليبي في اجتماع الكونغو حريص على تغليب مصلحة الوطن

وجه عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي الشكر لجهود جمهورية الكونغو في استضافة مؤتمر المصالحة.

كتب قائلًا على تويتر “بدعوة من رئيس جمهورية الكونغو والاتحاد الأفريقي تشرفنا بحضور انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا،وقد لمست من الوفد الليبي بمختلف أطيافه حرصاً كبير على تغليب مصلحة الوطن،وإبداء موافقة غير مشروطة على ضرورة انعقاد اجتماعاتهم القادمة في مختلف المدن الليبية”.

أضاف “جزيل الشكر والتقدير لجمهورية الكونغو حكومة وشعباً على كريم الضيافة وحسن الاستقبال، متمنين لهم طيب العيش والاستقرار والتنمية. إن عضوية اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية مسؤلية عظيمة نأمل من الجميع تحملها والقيام بها على الوجه الذي يرضي الله ثم يلبي تطلع شعبنا الليبي الكريم”.