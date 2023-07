صحيفة ألمانية: شخصيات مرتبطة بحفتر متورطة في تهريب البشر في المتوسط

قالت صحيفة “دير شبيغل الألمانية” إن السلطات اليونانية اعتقلت 9 مصريين متهمين بالوقوف وراء تهريب البشر عن طريق ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن المصريين ليسوا وحدهم متورطين في تهريب البشر، مشيرة إلى أن الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء التهريب يتواجدون في شرق ليبيا، في إشارة ضمنية إلى قوات خليفة حفتر.

وتأتي هذه الرواية على خلفية تحقيق صحفي حول قضية غرق 82 شخصا في المتوسط كانوا على متن قارب “أدريانا” انطلق من مصر إلى طبرق ومن ثم أوروبا.

وذكرت الصحيفة وفقا لشهادات خاصة، أن أحد المتورطين في قضية القارب هو ضابط ليبي يعمل مع ما يسمى بـ “الضفادع البحرية” في قوات خليفة حفتر، والذي رفض هو والمتحدث باسم قوات حفتر الرد على الأسئلة، حسب الصحيفة الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طريق تهريب البشر تحول من غرب ليبيا إلى شرقها، مشيرة إلى أنها أصبحت تجارة مزدهرة، وأن إيطاليا ومالطا تريدان عقد صفقة مع خليفة حفتر لإيقاف هذه التدفقات مقابل أن يتقاضى أجرا سخيا.

ونشرت الصحيفة، رواية أحد الناجين من القارب الغريق لشخص سوري يدعى “نعمان” وصل إلى ليبيا عبر مطار بنغازي، ليستلمه عناصر مليشيا “طارق بن زياد” التابعة لقوات خليفة حفتر.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء العناصر أوصلوا “نعمان إلى مدينة طبرق، وهو دفع 4500 دولار لركوب قارب الهجرة والعبور نحو أوروبا، ليقطن منزلا في ضواحي مدينة طبرق قبل موعد رحلته.

وذكر “نعمان” أنه انتظر وقتا طويلا في طبرق، وأنه كان يتعرض لمعاملة سيئة وأن عليه أن يأكل قطعة خبز واحدة وقطعة جبن في اليوم، مع شرب الماء القذر.

وتابع “نعمان” أنه خلال فترة الانتظار في طبرق كان الإذلال والتهديد والضرب من الأمور المعتادة، مشيرا إلى وفاة عديد من المهاجرين وأنه جرى دفنهم هناك.

وأكدت الصحيفة أن الشخصيات المتورطة في تهريب البشر هم رجال تربطهم صلات واضحة بخليفة حفتر، مشيرة إلى استمرار وصول السوريين إلى شرق ليبيا عبر طيران أجنحة الشام.

المصدر | صحيفة “دير شبيغل الألمانية”

