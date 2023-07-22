رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث وضع حلول سريعة لأزمة تسريب النهر الصناعي

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن تسخير كافة الامكانات لتجاوز الأزمة الراهنة في النهر الصناعي.

وناقش رئيس الحكومة، أسامة حماد، مع عدد من المهندسين المختصين بإدارة جهاز النهر الصناعي في بلدية أجدابيا، الإمكانيات المتاحة لتجاوز الأزمة.

كما بحث رئيس الحكومة الحلول السريعة لمعالجة التسرب الذي وقع بإحدى الوصلات الرئيسية لمشروع النهر الصناعي في مدينة أجدابيا، وحث على حل المشكلة في أسرع وقت.

ووقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، مما تسبب في غرق مزارع وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

وفي وقت سابق أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بضرورة الكشف عن ملابسات الانفجار الذي وقع بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، وطلب «التعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية»، وفق بيان صادر عن الحكومة.