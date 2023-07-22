“الهلال الأحمر الليبي” يطلق نداءً إنسانيًا لمساعدة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية – التونسية

الوطن/متابعات

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي نداءً إنسانيًا لمساعدة المهاجرين العالقين على الحدود الليبية – التونسية .

وقال الهلال الأحمر الليبي إن هؤلاء المهاجرين الأفارقة العالقين يحتاجون إلى الحماية والغذاء والدواء، مبينًا أنه يعمل بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية الشاملة عبر فرق الهلال الأحمر.

ووجه الهلال الأحمر الليبي الدعوة عبر حسابه الرسمي بتويتر، للتكاثف لمساعدة هؤلاء الأشخاص في هذه الظروف الصعبة.

وكانت منظمة حقوقية ليبية قد أعربت عن قلقها إزاء ما وصفتها بالمعلومات الأولية بشأن وقوع حالات وفاة لمهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء متواجدين على الحدود الليبية التونسية.

وقالت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليبيا في بيان لها، إن المعلومات الأولية تفيد بوفاة عدد ثلاثة مهاجرين بينهم امرأة، وذلك جراء بقائهم بدون طعام ولا ماء في العراء وسط أجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كل مقومات الحياة.

وأضافت المؤسسة أن الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء المعاناة اللاإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين الذين قامت السُلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية.