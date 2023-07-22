الدرقاش: «حفتر» سبب مشكلة الكهرباء في عين زارة وليس حكومة الدبيبة

زعم المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة هو سبب مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر في أحد أحياء منطقة عين زارة في طرابلس وليس حكومة الدبيبة وذلك في معرض رده على أحد المواطنين الذي اشتكى من هروب التيار الكهربائي 3 مرات في اليوم عن ذلك الحي وعدم انقطاعه عن المناطق التي وصلت إليها حرب 2019.

وقال الدرقاش، في منشور عبر «فيسبوك»: “وضع الكهرباء حتى الآن جيد، لا وجود لإظلام كامل ولا وجود لطرح أحمال لكن في بعض المناطق ونتيجة قدم عمر بعض المحولات وازدياد الاحمال عليها تحدث أعطال تتسبب في انقطاع الكهرباء على هذه المناطق”، بحسب زعمه.

وأضاف “المهم، أصحاب الحلمة الشينة ما يصدق تنقطع عليه الكهرباء ينط يكتب على صفحته (ماصارش من صيف بدون طرح أحمال)، مش عارف هؤلاء الشمايتية شنو يبو بالضبط”، على حد قوله.

وعلق على المنشور أحد متابعينه، قائلا: “يا خوي مروان أنا نسكن في عين زاره لينا أكثر من شهر كل يوم يهرب مرتين أو ثلاثه أي أعطال يا خوي”، ليرد عليه الدرقاش، بالقول: “عين زارة عانت شبكتها من الحرب السابقة مشكلتكم حفتر مش الحكومة”، ليعود المتابع ليرد عليه، قائلا: ” فوتها قصة حفتر خوي لانه المناطق الي وصلتها الحرب مايهرب عليها واحني الي ماوصل فيها شي هي الي هاربه”.