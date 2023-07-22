البرلمانية ربيعة أبوراس: جلسة الاثنين المقبل ستناقش خارطة الطريق المقترحة من صالح والمشري

العنوان-طرابلس

قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس أن مجلس النواب سيعقد جلسة الإثنين المقبل لمناقشة خارطة الطريق المقترحة من رئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

ولفتت البرلمانية إلى هناك خلاف داخل النواب بشأن القرارات التي أصدرها نائب رئيس المجلس مصباح خلال عطلة عيد الأضحى الماضي.

وأوضحت أبوراس أنه بسبب هذه القرارات جرى تأجيل جلسة التصويت على خارطة الطريق التي كان مقرر عقدها الأسبوع الماضي ومن المُتوقع أن يتجدد الخلاف في جلسة الأسبوع المقبل بشأن هذه القرارات، إن لم يتنازل أحد الطرفين.

وأكدت البرلمانية ربيعة أبوراس أن دومة اتخذ القرارات في جلسة عطلة عيد الأضحى دون علم النواب.