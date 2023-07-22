ليبيا… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 22 يوليو 2023

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم السبت 22 يوليو 2023، حيث لاتغير في حالة الطقس حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين ( 36 – 42 )مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-44)مْ .