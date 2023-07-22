حماد يفتتح غرفة للعناية المركزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف

افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد غرفة للعناية المركزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف في مدينة اجدابيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد أصدر خلال زيارته التفقدية لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف تعليماته بتوفير العناية الصحية اللازمة للمرضى، متعهدًا بتسخير كافة الإمكانيات لتوفير ما يلزم لضمان سير العمل بهذا المرفق الصحي الهام على الوجه الأكمل.

وتجول رئيس الوزراء رفقة مدير المستشفى بكافة الأقسام التابعة للمستشفى لتقييم أوضاعها ومتابعة سير العمل بها، والوقوف على أوضاع المرضى، وعلى أبرز العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمستشفى.