| باتيلي يدعو الليبيين لتضميد جراح الصراع ويؤكد دعم الأمم المتحدة

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2023/07/22 على الساعة 11:35

: دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي المواطنين الليبيين إلى تضميد الجراح الجسدية والمعنوية التي خلفها الصراع منذ أكثر من 10 سنوات، مشددا على أن ذلك واجب تاريخي يقع على عاتقهم.

وأكد باتيلي في كلمته أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في برازافيل، أن الأمم المتحدة ستوفر الدعم الكامل لجهود استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أنها تؤيد كل المبادرات الرامية لذلك.

وحث باتيل، وفق منصة “فواصل” الوفود الليبية المشاركة على الانخراط بحزم في مبادرة الخلاص الوطني، داعيا إلى تنظيم انتخابات شفافة وشاملة باعتبارها شرطا لإعادة توحيد ليبيا.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي افتتح أعمال اللجنة التحضيرية بحضور رئيس الكونغو وممثلين عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا.