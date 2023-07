من الكونغو.. اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر المصالحة الجامع”: نؤكد عدم تهميش أو إقصاء أحد

أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بدولة الكونغو برزافيل، أن مشروع المصالحة الوطنية سيتم إنجازه بمشاركة كل الليبيين دون تهميش أو إقصاء.

وأشارت اللجنة في ختام اجتماعها التحضيري، إلى أن مهمتها هي التحضير والإعداد لعقد مؤتمر جامع لجميع أطياف الشعب الليبي بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.

وأضافت اللجنة أنها ستباشر جل اجتماعاتها وأعمالها من داخل ليبيا، مثمنة التزام القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية بالمشاركة بعد دعوتهم من الاتحاد الإفريقي.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” أعلن من العاصمة الكونغولية “برزافيل” انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.

وأكد “اللافي” خلال كلمته، الخميس، أن المجلس وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة وسيبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع بعقول وخبرات ليبية لصياغة مشروع إستراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي.

وكان المجلس الرئاسي أطلق في يناير من العام الجاري الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية احتضنته العاصمة طرابلس بمشاركة ممثلين عن الأطراف الليبية وجهات عربية وإقليمية إلى جانب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي ووزير خارجية الكونغو برازفيل.

وقال رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في كلمته إن الملجس ليس جزءا من الأزمة ويقف على مسافة واحدة من الجميع، داعيا في الوقت ذاته إلى إنجاز مشروع المصالحة والقاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

بدوره أشاد مبعوث رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى “جان كلود جاكوسو” بالمؤتمر قائلا إن انعقاده يدعو إلى التفاءل وسيكون الليبيون على مستوى الرهان للوصول إلى مصالحة شاملة.

واعتبر رئيس الكونغو “دينيس ساسو نغيسو” أن الاتحاد الإفريقي يرى أن عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل شرط أساسي لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في ليبيا، تقبل نتائجها جميع الأطراف.

وجدد “نغيسو” دعم بلاده والاتحاد الإفريقي لليبيا في هذا الملف، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر الجامع سيكون خطوة جبارة على طريق إرساء المصالحة الوطنية على أسس العدل والإنصاف ونبذ الفرقة.

وانتقد “نغيسو” ما وصفه بالأدوار المضطربة لجهات دولية، لم يسمها، في إفريقيا،حسب تعبيره.

هذا وأعلن المنفي في التاسع من سبتمبر العام 2021، انطلاق مشروع المصالحة وهي المهمة الأولى التي كلف بها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في جنيف.

المصدر: بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية + ليبيا الأحرار

