ليبيا تستورد 46% من الأدوية التونسية المصنعة محليا

قال المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية، مراد بن حسين، إن منتجات الصناعات الدوائية، تُصدر إلى 42 وجهة، و46% منها تستوردها ليبيا.

وأضاف المسؤول التونسي، في تصريحات له، أن تونس صدرت أكثر من 18% من الأدوية المنتجة محليا، بعائدات بلغت 332.8 مليون دينار تونسي في العام 2022.

ودعا إلى ضرورة وضع إستراتيجية تونسية وخطة عمل تستهدفان تطوير قطاع الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وضع آلية تستهدف تسهيل الصادرات الدوائية التونسية، ومراجعة الأسعار المرجعية للأدوية، ومنح تصاريح التصدير.

و بلغ التبادل التجاري بين ليبيا وتونس 5 مليارات دينار، أي 977 دولار العام 2022، بزيادة 50% مقارنة بالعام 2021. وينتظر عقد البلدين اجتماع اللجنة العليا المشتركة بعد انقطاع طويل في أعمالها، والتي يعول عليها لإصدار قرارات جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري.