“البدري” يشارك في مؤتمر منظمة دول شرق افريقيا للربط الكهربائي ( EAPP ) في اوغندا

الوطن/متابعات

شارك وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري والوفد المرافق له ، في فعاليات مؤتمر دول شرق افريقيا للربط الكهربائي ( EAPP ) والمنعقد بالعاصمة الاوغنديه كامبالا ، في الفترة من (20 – 21) من الشهر الحالي.

وضم المؤتمر وزراء الكهرباء الأعضاء في منظمة EAPP والتي تضم دول ( أوغندا – جمهورية مصر العربية – السودان – اثيوبيا – كينيا – روندا – تنزانيا – جنوب السودان – بورندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية ) .

ألقى البدري في اجتماع الوزارء الأفارقة السابع عشر واجتماع اللجنة التسييرية للمنظمة التاسع والعشرون، كلمةً أشاد فيها بحسنالضيافة التي حظي بها من قبل الحكومة الأوغندية، كذلك شكر المنظمات الداعمة ومنها البنك الإفريقي للتطوير ،البنك الدولي واللجنةالتسييرية للمنظمة ، والسكرتير العام للمنظمة.

وتم خلال الاجتماع تعديل مذكرات التفاهم السابقة وإعداد مسودة الاتفاقيات الثنائية لبيع وتبادل الطاقة بين دول المنظمة، ومناقشة مركز بيعوشراء الطاقة بحيث يكون تحت لجنة التسويق بالمنظمة وعدم تبعيتها للسكرتير العام بالمنطمة حتى تكون اكثر استقلالية .