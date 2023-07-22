بعد نفاذ مخزون الحبوب.. نقابة الخبازين الليبية تتوقع ارتفاع سعر رغيف الخبز

قال رئيس نقابة الخبازين في ليبيا بوخريص محمد، إنه من المرجح أن يكون هناك ارتفاعا في أسعار رغيف الخبز، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق بعد نفاد مخزون الحبوب الحالي في المطاحن بسبب إيقاف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد رئيس نقابة الخبازين، أنه لن تزيد أسعار الخبز حالياً لأن مخزون الحبوب لم ينفد من المطاحن بعد، مطالبا الجهات المعنية الاجتماع مع المطاحن ومعرفة مخزونها من الحبوب لضمان عدم زيادتها للأسعار قبل نفاده.

كما طالب بتفعيل ديوان الحبوب الذي من مهامه توفير المخزون الاستراتيجي من القمح، مشيرا إلى أن ليبيا تستورد 43‎%‎ من قمحها من أوكرانيا، داعيا الدولة تعديد المصادر وتنويعها حتى لا يتأثر السوق الليبي.