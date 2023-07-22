ارتفاع درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الشرقي والغربي

الوطن/متابعات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت بمقدار 2 إلى 3 درجة مئوية على بعض مناطقالشمال الشرقي والغربي، خاصة الداخلية منها لـتصبح الحرارة أعلى مـن معدلاتها الشهرية بقليل ليسود طقس حار نسبياً في عموم البلاد.

ويبقى الطقس دون تغيير كبير على المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على السواحل الغربية،وشمالية غربية نشطة على السواحل الشرقية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على الدواخل الغربية، تنشط أحيانًا على المناطق الصحراوية، وترتفع الرطوبة غداً على أغلب المدن الساحلية،وخاصة الممتدة مـن مصراتة حتى امساعد.